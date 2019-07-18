В Донецкой области готовятся массовые фальсификации, направленные на срыв выборов [ Редактировать ]
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" сделали заявление. Чем ближе 21 июля, тем сильнее страх конкурентов проиграть выборы, тем грязнее технологии, которые они используют против нашей политической силы.
В ход идет все - подкуп избирателей, фейковая социология, использование админресурса, запугивание должностных лиц и бизнеса, поджог машин, уничтожение бигбордов, нападение на кандидатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", угрозы в адрес наших сторонников и активистов.
Нам также стало известно, что в день голосования планируется невыход на работу членов участковых комиссий, подконтрольных отдельным кандидатам. Это сделает невозможным открытие участков, а значит - повлияет на свободу волеизъявления большинства жителей Донецкой области и результат голосования в целом.
Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителям Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины с требованием отреагировать на сложившуюся ситуацию и дать адекватную правовую оценку таким действиям.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует обеспечить проведение как в Донецкой области, так и по всей Украине демократических, прозрачных и честных выборов в соответствии с украинским законодательством, результаты которых не вызовут сомнения у избирателя и будут признаны международным сообществом.
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