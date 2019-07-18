Ключевыми задачами власти после выборов должны стать мир и восстановлением промышленности. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, без решения этих задач Украина рискует перестать существовать как независимое государство.

"Сегодня Украина - страна, разоренная войной и губительной политикой прошлого режима. Разрушенная промышленность - причина разрушения всей социальной инфраструктуры, поскольку только промышленность способна давать высокие доходы для бюджета. Потому мир и восстановление промышленности одинаково важны для нашей страны", - считает Сергей Левочкин.

Народный депутат рассказал, что идет уже пятый год, как на трех авиазаводах страны не собрано серийно ни одного самолета. Не реализовано ни одного крупного проекта в судостроении, которое стремительно превращается в отрасль судопокраски-судоремонта.

Он напомнил, что из восьми имеющихся автомобильных заводов стабильно работает лишь один закарпатский "Еврокар". По сравнению с 2013 годом выпуск автомобилей упал в 7,6 раза. Годами простаивают пять из шести нефтеперерабатывающих заводов страны. Провалом закончились многократные попытки запустить в работу Одесский припортовый завод.

"Катастрофа во всем - от ракетно-космической отрасли до выпечки хлеба. Это - следствие ситуации, когда сама власть уничтожала промышленность, закрывая рынки сбыта. Продолжение такой политики уже несет риски для Украины как независимого государства. Являясь аграрным придатком развитых стран, мы никогда не восстановим страну от последствий войны. Только приоритетное развитие промышленности - путь, при котором у Украины есть будущее", - резюмировал Сергей Левочкин.