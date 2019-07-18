В Киеве столкнулись Hyundai и мотоцикл, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В четверг, 18 июля, в Киеве на перекрестке улиц Бережанская и Приорской случилось ДТП. Авария произошла с участием Hyundai Tucson и мотоцикл Yamaha SR 400. Известно, что транспортные средства столкнулись, вследствие пострадал мужчина, передает "Информатор".
По предварительной информации, Hyundai поворачивал налево и не пропустил байкера, который ехал прямо. От удара мотоциклист упал и получил травм.
Первую медицинскую помощь оказали спасатели ГСЧС, которые прибыли до приезда патрульных, и передали пострадавшего врачам "скорой". Также пожарные смыли с проезжей части разлитое топливо.
На месте работал экипаж патрульной полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что подростки устроили смертельное ДТП, а также в аварии в Польше погиб украинец.
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