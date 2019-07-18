В среду, 17 июля, из окна квартиры выпал известный украинский ведущий Евгений Щербаков. Многие пользователи сети считают, что это было самоубийство.

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"Жемчужина "6", возраст 29, родился 1990, погиб 2019. И того шестерки... 17.07 дата, время 7, этаж 17. И того семерки... мистика какая-то", - пишут в Instagram.

Родные и близкие заметили странные записи в соцсетях Щербакова, что натолкнуло их на эту мысль. Также ведущий с 5 июля начал вести Telegram-канал "Публичный масон".

Близкие усматривают что-то мистическое в его гибели, так как Щербаков всегда говорил, что его любимое число - это 7. А он погиб 17 числа, выпал с 17-го этажа, в 7 часов утра.

Напомним, в среду, 17 июля, известный ведущий и конферансье из Днепра, 29-летний Евгений Щербаков, трагически погиб в Одессе.