Рейтинги Юрия Солода в 47 избирательном округе (Славянск, Святогорск, Николаевка, Славянский и Александровский районы) говорит о том, что тот план восстановления и поддержки региона, который он начал и продолжает реализовывать - имеют безоговорочную поддержку людей. Об этом, во время визита в Славянск, заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Сегодня мы видим безоговорочную поддержку Юрия Солода в его избирательном округе - 58%. Этот очень высокий показатель говорит об одном - тот план восстановления и поддержки региона, который он начал реализовывать четыре года назад и продолжает это делать сегодня, полностью поддерживается людьми. Это значит, что Юрий Солод будет вновь представлять в Верховной раде интересы жителей Славянска, Николаевки, Святогорска, Славянского и Александровского районов. Я уверен в его победе - вместе мы сделаем всё, чтобы защитить и поддержать людей", - заявил Юрий Бойко.

В свою очередь, Юрий Солод, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 47 округу, отметил, что предстоящие выборы - знаковые, как для Донбасса, так и для Украины, ведь 21 июля выбирать будут не просто депутатов, а нового премьер-министра нашей страны.

"Мы проводим очень много встреч и слышим от людей очень много слов благодарности и поддержки за то, что делает "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Юрий Бойко. Люди прекрасно понимают, что на этих выборах мы будем выбирать будущее для нашей страны. Весь Донбасс решительно настроен 21 июля проголосовать за мир и за Юрия Бойко, как нового премьер-министра Украины. Я уверен, что люди нас поддержат, вместе - мы обязательно победим", - отметил Юрий Солод.