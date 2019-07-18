18 июля Виктор Медведчук по приглашению Владимира Путина посетил Санкт-Петербург. Президент Российской Федерации провел встречу с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, в которой принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

На встрече обсуждались вопросы украинско-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

В частности, президент РФ заявил, что вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений является чрезвычайно важным. "Мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой (партией "Оппозиционная платформа - За жизнь". - Ред.) по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной. Это касается и вопросов решения проблем на Донбассе. Это касается наших двусторонних отношений в экономической сфере. Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах", - сказал Путин.

Также президент России отметил, что все договоренности, достигнутые между представителями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и правительством РФ, он считает вполне реализуемыми.

В свою очередь Медведчук рассказал о презентации в Европарламенте мирного плана - Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины. "Это была очень интересная встреча. Очень важно, что на ней присутствовали депутаты Европарламента... Интерес был, я скажу, не искусственным, это был искренний и продуктивный разговор, и самое важное - это то (и это отмечали депутаты Европарламента), что произошел момент, когда покончили с монополией "партии войны", которая была при власти господина Порошенко, давать там информацию в отношении ситуации в Украине. Вот эта монополия, она была завершена, потому что вчера депутаты Европарламента услышали точку зрения другой части Украины, точку зрения партии мира, точку зрения, как необходимо сегодня поступить для того, чтобы мир действительно наступил", - рассказал Медведчук.

Он уточнил, что главная из задач, которые ставит партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", - вернуть людей, а не территории, и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Также Медведчук отметил, что одна из программных задач, которая стоит перед партией, - это восстановление экономических отношений с РФ.

"Вы знаете, что у нас были встречи с руководством правительства, председателем правительства Дмитрием Медведевым, уже были две встречи - и как с председателем правительства, и как с лидером партии "Единая Россия". Мы встречались с руководством Госдумы, мы встречались с руководством "Газпрома", где была достигнута договоренность (по предложению российской стороны) в случае возобновления прямых поставок газа - снижение на 25%", - сообщил Медведчук.

В свою очередь президент РФ отметил, что считает все достигнутые договоренности вполне реализуемыми.

Напомним, по результатам переговоров, которые Виктор Медведчук и Юрий Бойко как представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" провели с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, удалось достичь ряда выгодных для Украины соглашений. В частности, речь идет о прямых поставках газа в Украину и снижении на четверть цены газа для населения. А также о снятии запрета на транзит украинских товаров через Россию и отмену в одностороннем порядке санкций для ряда украинских товаров.