Одолжил гитару и спел: Джаред Лето ошарашил киевлян на пешеходном мосту [ Редактировать ]
В четверг, 18 июля, в Киеве на пешеходном мосту произошло грандиозное событие. Так, там прогулялся известный музыкант и актер Джаред Лето. Отмечается, что во время прогулки звезда захотел спеть. Он взял гитару в уличного музыканта и порадовал прохожих спонтанным "концертом".
Слушатели, которые были просто шокированы простотой и душевностью музыканта, тут же взялись писать о неожиданном событии в соцсетях.
Джаред Лето, который является вокалистом альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars, приехал в Киев со своим музыкальным коллективом. Он дал концерт на популярном молодежном фестивале UPark Festival.
Ранее мы сообщали, что известная певица Леди Гага запускает собственный бренд косметики, а также Ариана Гранде стала лицом популярного бренда.
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