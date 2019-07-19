В пятницу, 19 июля, лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович на совместном брифинге под Верховной Радой призвали граждан Украины проголосовать за мир и достойную жизнь для каждого.

"Мы проехали всю Украину - были на востоке, на западе, на юге и на севере. И везде люди надеются на то, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" принесет мир в нашу страну. И мы это сделаем, потому что с самого начала поддерживали мирный план, мы с самого начала выступали за прямые переговоры, мы с самого начала боролись за жизни людей, и будем делать все для того, чтобы в Украине как можно скорее наступил мир", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он акцентировал, что также среди ключевых приоритетов политсилы - борьба с бедностью. "Нам больно видеть, до какого состояния довела наших граждан власть, которая сегодня отправляется на свалку истории. Мы будем бороться за каждого человека, чтобы никто не жил в бедности. Мы будем создавать условия, чтобы в стране были рабочие места с достойной зарплатой, и людям не приходилось уезжать на заработки за границу", - отметил оппозиционный политик.

"Мы вместе идем к победе. Наш номер в избирательном бюллетене - 6. Ваш голос - это голос, отданный за мир. С вашей поддержкой - мы обязательно этого добьемся. И мы вас не разочаруем. Мы будем бороться за вас, за ваше будущее, за мир, за будущее Украины!" - сказал Юрий Бойко.

Вадим Рабинович выразил благодарность всей большой команде "Оппозиционной платформы - За жизнь", всем кто поддерживал и поддерживает политсилу сегодня.

"Хочу поблагодарить всех тех, кто в регионах помогал и помогает нам. Вы работали в очень непростых условиях, под давлением радикалов. Спасибо вам большое и вот вам мое сердце. Мы знаем, что вам было непросто. Вместе мы будем побеждать", - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что Украина пять лет находится в тупике. "Пять лет мы находимся в крови и войне. Пять лет мы находимся в экономической разрухе. Мы, великая страна, которая должна была быть локомотивом Европы, сегодня прозябаем на последних местах во всех мировых рейтингах. Как мы пришли к этому, почему? На все это мы должны ответить себе на этих выборах. Мы должны понять, что либо мир, либо война - это то, что мы выберем в воскресенье. Мы выбираем либо несчастье, либо жизнь, которой мы достойны", - акцентировал Вадим Рабинович.

"Мы не зря получили 6-й номер. В Библии написано, что шесть дней Бог творил небо и землю. Многие рассчитывают только на то, что вы нас с кем-то перепутаете. Но вы никого не перепутаете", - сказал политик.

"Это эпохальное воскресенье, воскресенье, в которое вы выбираете судьбу своей страны, своей семьи и детей на годы. Не стойте в стороне. Не думайте, что кто-то из "партии войны" принесет вам мир. Если вы не выберете партию мира, война придёт в ваш дом. Я верю в нас, я верю в Украину, я верю в нашу победу. Сейчас вся страна поделилась на две части - те, кто за жизнь, и те, кто против. Выберите жизнь, найдите жизнь в бюллетене, проголосуйте!" - подчеркнул Вадим Рабинович.