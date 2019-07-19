Ассошиэйтед Пресс

18 июля 2019 г.

Киев, Украина (AP) - Согласно опросам общественного мнения, партия украинского президента Владимира Зеленского имеет наибольшую поддержку в преддверии внеочередных парламентских выборов в воскресенье, но получение надежного большинства в Верховной Раде - далеко не факт.

Зеленский, вступивший в должность в мае, был загнан в угол парламентом, в котором преобладали его противники. Он приказал провести выборы на три месяца раньше запланированного срока, чтобы попытаться получить большинство, которое поддержит обещанную им борьбу с повальной коррупцией и другие реформы.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, его партию "Слуга народа", названную в честь телевизионного комедийного сериала, где он сыграл учителя, неожиданно ставшего президентом, поддерживают 52% украинцев, которые намерены голосовать.

Но это преимущество необязательно обеспечивает ему большинство в законодательном органе. Из 424 мест только 225 будут выбраны по национальному партийному списку. 199 других мест являются одномандатными, и их состав может заметно отличаться от общенациональных настроений.

Партия во главе с одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина - магнатом Виктором Медведчуком занимает, согласно опросам, второе место с примерно 10%, за ней следует партия "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, которого Зеленский победил на весенних президентских выборах с огромным перевесом голосов.

Партия Зеленского намерена продолжить прозападный курс на вступление в Европейский Союз и НАТО, сочетая это с пакетом экономических реформ.

"Позиция украинского народа - это движение в направлении Европы, и пересматривать ее будет неправильно", - заявил Associated Press лидер партии Дмитрий Разумков.

Партия заявляет, что особое внимание будет уделено реанимации антикоррупционных реформ, которые застопорились при Порошенко, и, как заявил Разумков, это может стать переломным моментом для Украины, привнося новую политическую культуру законодателей, заинтересованных в реформах, а не использующих политическую власть для наживы.

"Есть новые люди, у которых сегодня совершенно другие базовые ценности, чем у представителей старых политических элит. Это новая команда, которую Зеленский ведет к реализации новых задач", - сказал Разумков.

Напротив, Медведчук говорит, что правильный курс для Украины - улучшить отношения с Россией, которые стремительно ухудшились после аннексии Крыма Россией в 2014 году и начала войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами, в результате которой погибли более 13 000 человек.

"Если мы не восстановим экономические прагматические отношения с Россией... тогда у нас нет шансов преодолеть экономический кризис, который продолжается и обостряется", - заявил Медведчук AP.

Он предлагает: ключевым шагом к улучшению отношений с Москвой стало бы для Украины предоставление автономии районам, контролируемым ополченцам на востоке, и амнистия сепаратистам. Он сказал, что Украина может получить 25% скидки на импорт природного газа из России, если предпримет шаги, которые устраивают Кремль.

Будучи приближенным к российскому президенту (Путин является крестным отцом дочери Медведчука), он в своих заявлениях, вероятно, отражает мышление Кремля.

Разумков сказал, что партия Зеленского готова вести переговоры с Россией о механизмах разрешения конфликта и стремится к миру на востоке, "но не любой ценой".

"То, что говорит Медведчук, - это не стратегия возвращения территорий, не стратегия прекращения войны", - сказал он.

Обозреватель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорит, что идеи, выдвинутые Медведчуком, широко воспринимаются как "восстановление российского протектората над Украиной".

"Даже попытка договориться о таком сценарии спровоцирует яростное сопротивление внутри Украины со стороны воинствующих патриотов и других политических сил. И это может спровоцировать серьезный политический кризис и даже новый Майдан", - сказал Фесенко, имея в виду массовые акции протеста, которые изгнали дружественного к России президента страны в 2014 году.

Медведчук также вызвал волнения, когда контролируемый им телеканал попытался организовать телемост с российским государственным каналом, который последовательно критикует Зеленского. Российские телеканалы запрещены к эфиру в Украине, и план телемоста был отменен.