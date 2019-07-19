Жесткий стритрейсинг: в Британии погибли люди [ Редактировать ]
В британском городе Стивенидж 17 человек пострадали в результате ДТП во время уличных гонок без правил. Об этом сообщает Sky News.
Известно, что один из автомобилей пытался выехать из-за поворота, когда в него врезался другой спорткар. От удара машину отбросило на болельщиков. В результате пострадало 14 человек в возрасте от 14 до 17 лет.
Свидетели отмечают, что некоторых подростков подбросило в воздух. Сейчас на месте происшествия работают более 30 аварийных служб. На данный момент неизвестно, был ли кто-либо из водителей арестован.
Раньше сообщалось о том, что в России, в ночь на 19 июля, произошло ЧП. Самолет компании "Северный ветер" не смог вылететь в Ереван из Шереметьево. А также в Мексике в жуткой аварии в штате Наярит перевернулся экскурсионный автобус, в результате чего 15 человек погибли и еще 21 пострадало.
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