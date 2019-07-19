В четверг, 18 июля, под Черновцами во время отдыха на озере трагически погиб мужчина. Известно, что погибшему было 44 года. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отдыхающие вызвали "скорую" и пытались помочь мужчине. Людям удалось вытащить на берег тело, однако, спасти не удалось.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу в город для установления окончательной причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Кирилловке трагически погиб 3-летний ребенок.