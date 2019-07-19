По заявлению Донецкой областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" о готовящихся фальсификациях и возможном срыве выборов, опубликованному на официальном сайте партии, Главное управление полиции в Донецкой области открыло уголовное производство.

"19 июля Главное управление полиции Донецкой области, после нашего обращения, открыло уголовное производство относительно готовящихся фальсификаций и планов сорвать выборы в ряде округов региона. Областной парторганизацией правоохранительным органам была передана вся имеющаяся информация по фактам возможных провокаций, фальсификаций и срыва работы участков в ряде округов Донецкой области.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за максимально прозрачный, честный и демократический избирательный процесс. Со своей стороны мы готовы максимально эффективно сотрудничать с ответственными органами, чтобы защитить право выбора и жителей Донецкой области, и всех остальных граждан Украины", – подчеркнул председатель Донецкой областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Погодин.