Полиция открыла уголовное производство по готовящемуся срыву выборов в ряде округов Донецкой области [ Редактировать ]
По заявлению Донецкой областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" о готовящихся фальсификациях и возможном срыве выборов, опубликованному на официальном сайте партии, Главное управление полиции в Донецкой области открыло уголовное производство.
"19 июля Главное управление полиции Донецкой области, после нашего обращения, открыло уголовное производство относительно готовящихся фальсификаций и планов сорвать выборы в ряде округов региона. Областной парторганизацией правоохранительным органам была передана вся имеющаяся информация по фактам возможных провокаций, фальсификаций и срыва работы участков в ряде округов Донецкой области.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за максимально прозрачный, честный и демократический избирательный процесс. Со своей стороны мы готовы максимально эффективно сотрудничать с ответственными органами, чтобы защитить право выбора и жителей Донецкой области, и всех остальных граждан Украины", – подчеркнул председатель Донецкой областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Погодин.
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