Решение Подольского районного суда оставить под стражей журналиста Кирилла Вышинского - это продолжение политики репрессий и ущемление свободы слова в Украине. При Президенте Владимире Зеленском украинские правоохранительные органы и судебная система остаются "врагами номер один" для журналистов и независимых СМИ.

Режим Порошенко объявил настоящую войну независимой журналистике и свободе слова в Украине. За свою профессиональную деятельность журналисты и блогеры подвергались постоянным репрессиям, гонениям и арестам. Впервые за годы независимости в Украине появились "узники совести". Их вина состояла лишь в попытках донести до общества альтернативную власти точку зрения. Только за это режим готов был назвать их "изменниками родины".

Сегодня мы вынуждены констатировать, что даже после президентских выборах ситуация со свободой слова в Украине и соблюдением прав журналистов остается критической. Представителей СМИ продолжают выставлять "врагами государства", содержать в тюрьмах и следственных изоляторах, как особо опасных преступников и рассматривать их как фигуры для политического "размена".

Свобода журналиста является угрозой только для авторитарных антидемократических режимов!

оппозиционная платформа - За жизнь" осуждает это антиправовое и антидемократическое решение суда. Мы требуем освободить журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи и обеспечить полное соблюдение его гражданских прав.

После победы на выборах оппозиционная платформа - За жизнь" обеспечит восстановление мира в Украине и вернет страну на демократический путь развития.

Мы гарантируем: эра войны, авторитаризма и диктатуры силы в Украины закончится! Конституционные права журналистов и всех украинских граждан будут надежно защищены!