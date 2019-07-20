Под Киевом автомобиль насмерть сбил людей [ Редактировать ]
В пятницу, 19 июля, под Киевом, недалеко от села Вита Почтовая водитель легкового автомобиля наехал на людей, в результате погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Известно, что 20-летний водитель пытался обогнать другую машину, но наехал на людей, которые переходили дорогу в неположенном месте.
Водитель автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия был трезв. В результате происшествия погибли две женщины и один мужчина. Погибшие были местными жителями.
Отмечается, что водителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Сейчас водитель задержан и дает показания следователям. Полиция решает вопрос избрания меры пресечения.
Ранее сообщалось, что под Черновцами девушка-водитель спровоцировала жуткое ДТП.
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