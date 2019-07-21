Результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - это несомненная победа, но ее нужно защитить. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин во время брифинга по итогам выборов в Верховную Раду.

"Хочу обратиться ко всем партийцам "Оппозиционной платформы - За жизнь" и поздравить нас с успехом. Это успех, это несомненная победа", - заявил Сергей Левочкин.

"Но одновременно с этим хочу обратиться к нашим партийцам, которые работают в комиссиях, которые занимаются контролем за подсчетом результатов голосования: сейчас наступают самые важные часы, когда нужно сделать все, чтобы защитить наш результат. Поскольку кампания была грязной, нам сейчас нужно приложить усилия для того, чтобы наш результат был защищен", - добавил он.

Напомним, согласно результатам всех экзитполов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает второе место в списке партий-победительниц, уступая только "Слуге народа". Согласно результату экзитпола телеканала "112", "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает 12,9% голосов. По подсчетам СМИ, оппозиционная партия проводит в Верховную Раду от 35 до 37 депутатов по партийному списку.