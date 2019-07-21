Сергей Левочкин: нам сейчас нужно приложить усилия для того, чтобы наш результат был защищен [ Редактировать ]
Результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - это несомненная победа, но ее нужно защитить. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин во время брифинга по итогам выборов в Верховную Раду.
"Хочу обратиться ко всем партийцам "Оппозиционной платформы - За жизнь" и поздравить нас с успехом. Это успех, это несомненная победа", - заявил Сергей Левочкин.
"Но одновременно с этим хочу обратиться к нашим партийцам, которые работают в комиссиях, которые занимаются контролем за подсчетом результатов голосования: сейчас наступают самые важные часы, когда нужно сделать все, чтобы защитить наш результат. Поскольку кампания была грязной, нам сейчас нужно приложить усилия для того, чтобы наш результат был защищен", - добавил он.
Напомним, согласно результатам всех экзитполов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает второе место в списке партий-победительниц, уступая только "Слуге народа". Согласно результату экзитпола телеканала "112", "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает 12,9% голосов. По подсчетам СМИ, оппозиционная партия проводит в Верховную Раду от 35 до 37 депутатов по партийному списку.
по теме
Вадим Рабинович: спасибо тем, кто проголосовал за нас и за мир в Украине
Об этом он заявил на брифинге после объявления экзит-поллов в воскресенье, 21 июля.
Александр Пузанов: если те, кто участвуют в фальсификации выборов, не остановятся, то будут сидеть в тюрьме
Об этом заявил руководитель Киевской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Пузанов, комментируя нарушения, зафиксированные в ходе выборов
Юлия Левочкина: каждый украинец должен воспользоваться своим конституционным правом - проголосовать за новое будущее Украины
Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина во время брифинга 21 июля. Политик рассказала о системных нарушениях избирательного процесса в городах Украины
Юрий Павленко: проведение выборов по старой избирательной системе показало, что больше всего нарушений - в мажоритарных округах
Об этом во время брифинга 21 июля сообщил народный депутат Юрий Павленко
Нестор Шуфрич: каждый, кто будет заниматься фальсификацией избирательного процесса, - ответит по всей строгости закона
Каждый, кто будет заниматься фальсификацией избирательного процесса, - ответит по всей строгости закона