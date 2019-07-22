В Киеве с понедельника, 22 июля по 23 августа будет закрыть фуникулер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, запланировано проведение планового осмотра фуникулера и ремонта тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей. Также будут обновлены и заменены настилы пола и потолка, средства связи.

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