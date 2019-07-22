Наиболее проблемными при подсчете голосов остаются округа на участках в Донецкой, Луганской, а также некоторые - в Одесской области. Об этом на брифинге 22 июля заявил руководитель Киевской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Пузанов.

По информации политика, на 46-м округе в Бахмуте Донецкой области на участке №131 члены избирательной комиссии в 10 утра в день голосования подписывали протоколы об установлении результатов голосования на данном участке.

"После того, как стало очевидно, что на округе побеждает кандидат от"Оппозиционная платформа - За жизнь" Федор Христенко, за которого по состоянию на 7.00 утра проголосовали 40,92% избирателей, семеро членов ОИК в какой-то момент просто прекратили исполнять свои обязанности. Имеет место саботирование избирательного процесса", - сообщил Александр Пузанов.

На 52-м избирательном округе, где за время кампании наблюдалась вся палитра грязных технологий: и незаконная агитация, и скупка голосов, и вбросы, и подвоз избирателей - по состоянию на 8:00 22 июля зафиксировано порядка 500 нарушений.

"По нашим оценкам, число фальсифицированных голосов составляет порядка 8% от общего объема голосовавших. Поскольку такие нарушения зафиксированы на десятках участков этого округа, мы будем добиваться полного пересчета голосов на этом округе", - подчеркнул Александр Пузанов.

Он также выделил ситуацию с подсчетом голосов на 105 округе в Луганской области - поскольку нарушения, которые имели место в процессе подсчета, пока не дают возможности утверждать, что кто-то из кандидатов будет объявлен победителем.

"От нашей партии борьбу ведет Сергей Медведчук. Его оппонент Виктория Гриб от "Оппозиционного блока" пытается сорвать установление результатов голосования. Среди зафиксированных нарушений: заполнение протоколов одним человеком от имени всех, вынос бюллетеней с применением силы. Правоохранительные органы получили соответствующее заявление", - рассказал Пузанов.

Политик также добавил, что возле каждого участка дежурит команда из наших наблюдателей и юристов, о проблемных участках проинформированы СМИ.

"Мы не позволим сфальсифицировать результаты выборов на этих участках. Мы защитим голос каждого избирателя", - подчеркнул Александр Пузанов.