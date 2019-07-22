Нестор Шуфрич поздравил Бориса Колесникова с достойным поражением и пожелал удачи на будущих выборах [ Редактировать ]
"Мы получили информацию о том, что Борис Викторович Колесников признал своё поражение и поздравил мэра Дружковки Валерия Гнатенко (кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 49 избирательному округу, Донецкая обл. - Ред.) в связи с победой на выборах", - сказал Нестор Шуфрич во время брифинга 22 июля.
Он отметил, что у Колесникова был достойный противник.
"Уважаемый в своем родном городе мэр. Дружковка - была одним из базовых районов избирательного округа. И проиграть Гнатенко это ни в коем случае не зазорно. Я желаю Борису Викторовичу удачи. Надеюсь, что в случае досрочных выборов или в случае очередных выборов, или, если будут открыты округа и будут довыборы в Верховную Раду IX созыва, и у него будет такое же стремление и желание, он испытает еще раз возможность попасть в Верховную Раду этого или следующего созыва. Если, конечно, у него будет такое желание", - отметил он.
"История по 49 округу, таким образом, закончена. Надеюсь, что также завершится история в других округах Донецкой и Луганской областей. И еще раз хочу поздравить кандидатов, которые были представлены Оппоблоком и победили. И поблагодарить избирателей за поддержку и доверие к нашей политической силе", - резюмировал Нестор Шуфрич.
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