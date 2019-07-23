Мы не позволим сорвать результаты голосования на 49 округе. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украины".

"Сегодня мы понимаем, что делается попытка сорвать подведение результатов голосования на 49 округе. Блокируется работа окружной избирательной комиссии. Блокируется работа отдельных участковых комиссий. Наш оппонент Борис Колесников признал свое поражение и поздравил мэра Дружковки Валерия Гнатенко с победой. Это было по-мужски. Но сейчас мы все наблюдаем откровенный саботаж со стороны членов комиссий", - сказал Нестор Шуфрич.

Политик обратился к представителям комиссий, призвав их не идти против закона и честно и открыто подвести итоги голосования в округе.

"Я хочу сегодня обратится к представителям окружной и участковых комиссий в 49 округе, - не шутите с огнем! Я обращаюсь, прежде всего, к сотрудникам окружной избирательной комиссии, которые, как мы понимаем, находятся под влиянием определенных политических сил, недовольных результатами своего кандидата. Я призываю всех, кто задействован в подведении итогов – соблюдайте закон, иначе мы будем вынуждены применить его нормы и, в первую очередь, – нормы Уголовного кодекса, в отношении ваших действий и персонально в отношении вас. Мы требуем завершить подсчет голосов и установить справедливые результаты волеизъявления граждан", - подчеркнул Нестор Шуфрич.