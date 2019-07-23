В 52 округе проходят масштабные фальсификации выборов с целью украсть победу у Олега Погодина [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
В Торецке Донецкой области проходят масштабные фальсификации результатов голосования в пользу кандидата от "Батькивщины" Евгения Яковенко.
Зафиксированы более 500 фактов нарушений - массовые вбросы бюллетеней, минирования участков, карусели, поврежденные коробки с бюллетенями, затягивание процедуры подсчета голосов, переписанные по несколько раз протоколы с участковых избирательных комиссий.
Евгений Яковенко скупил окружную и участковые комиссии, и большинство членов окружкома фальсифицируют результаты выборов в его пользу, не обращая внимания на глобальные нарушения со стороны УИК.
Согласно данным экзит-пола и предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу в 52-м избирательном округе получает Олег Погодин, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", партия набирает более 59% поддержки.
Мы обращаемся к:
- Председателю Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №52 Саенко Александру Николаевичу,
- заместителю Председателя комиссии Захарченко Ирине Витальевне,
- Секретарю комиссии Медведевой Яне Валерьевне,
и членам ОИК:
- Альмендеровой Инессе Викторовне,
- Бойко Марине Петровне,
- Бондаренко Инне Олеговне,
- Галаган Людмиле Яковлевне,
- Гросул Элине Анатольевне,
- Диденко Наталье Николаевне,
- Дмитриевой Марине Николаевне,
- Кабачек Светлане Викторовне,
- Кириленко Ольге Леонидовне,
- Курдюковой Наталье Евгеньевне,
- Николаенко Елене Викторовне,
- Савенко Наталье Андреевне,
- Сафоновой Дарье Евгеньевне,
- Снитко Роману Владимировичу,
- Ядченко Татьяне Григорьевне
с требованием в полном соответствии с законами Украины разблокировать процесс установления итогов голосования и открыто и честно выполнить свои обязанности перед избирателями.
Не выполняйте преступные распоряжения заказчиков фальсификаций, которые с треском проиграли выборы и уже признали свое поражение, не идите на нарушения законодательства. Политические дельцы спрячутся, а отвечать перед законом придется вам лично!
Напоминаем, что препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права... или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, объединенные с обманом или принуждением, а также уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин в соответствии с ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины караются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
Подделка избирательных документов согласно ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.
Фальсификации избирательных протоколов или включение в такой протокол заведомо недостоверных сведений в соответствии с ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
Выполните свои обязанности согласно закону и не пытайтесь своими действиями исказить выбор украинских граждан!
"Оппозиционная платформа - За жизнь" отстоит право людей на свободное волеизъявление. Мы не допустим фальсификации выбора жителей Торецка и не дадим украсть победу у Олега Погодина.
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