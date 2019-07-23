Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

В Торецке Донецкой области проходят масштабные фальсификации результатов голосования в пользу кандидата от "Батькивщины" Евгения Яковенко.

Зафиксированы более 500 фактов нарушений - массовые вбросы бюллетеней, минирования участков, карусели, поврежденные коробки с бюллетенями, затягивание процедуры подсчета голосов, переписанные по несколько раз протоколы с участковых избирательных комиссий.

Евгений Яковенко скупил окружную и участковые комиссии, и большинство членов окружкома фальсифицируют результаты выборов в его пользу, не обращая внимания на глобальные нарушения со стороны УИК.

Согласно данным экзит-пола и предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу в 52-м избирательном округе получает Олег Погодин, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", партия набирает более 59% поддержки.

Мы обращаемся к:

- Председателю Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №52 Саенко Александру Николаевичу,

- заместителю Председателя комиссии Захарченко Ирине Витальевне,

- Секретарю комиссии Медведевой Яне Валерьевне,

и членам ОИК:

- Альмендеровой Инессе Викторовне,

- Бойко Марине Петровне,

- Бондаренко Инне Олеговне,

- Галаган Людмиле Яковлевне,

- Гросул Элине Анатольевне,

- Диденко Наталье Николаевне,

- Дмитриевой Марине Николаевне,

- Кабачек Светлане Викторовне,

- Кириленко Ольге Леонидовне,

- Курдюковой Наталье Евгеньевне,

- Николаенко Елене Викторовне,

- Савенко Наталье Андреевне,

- Сафоновой Дарье Евгеньевне,

- Снитко Роману Владимировичу,

- Ядченко Татьяне Григорьевне

с требованием в полном соответствии с законами Украины разблокировать процесс установления итогов голосования и открыто и честно выполнить свои обязанности перед избирателями.

Не выполняйте преступные распоряжения заказчиков фальсификаций, которые с треском проиграли выборы и уже признали свое поражение, не идите на нарушения законодательства. Политические дельцы спрячутся, а отвечать перед законом придется вам лично!

Напоминаем, что препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права... или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, объединенные с обманом или принуждением, а также уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин в соответствии с ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины караются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Подделка избирательных документов согласно ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Фальсификации избирательных протоколов или включение в такой протокол заведомо недостоверных сведений в соответствии с ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Выполните свои обязанности согласно закону и не пытайтесь своими действиями исказить выбор украинских граждан!

"Оппозиционная платформа - За жизнь" отстоит право людей на свободное волеизъявление. Мы не допустим фальсификации выбора жителей Торецка и не дадим украсть победу у Олега Погодина.