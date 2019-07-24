Новий поворот у справі Дмитра Фірташа. Американський журналіст-розслідувач Джон Соломон переконаний, що звинувачення базуться на сфабрикованих документах. Чому? - про це далі .

Ключовий документ у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який начебто доводить схему давання хабарів у Індії, - є хибним. Про це йдеться на шпальтах американського видання "The Hill". Автор статті - журналіст-розслідувач Джон Соломон ствердужує: папери були сфабриковані однією з консалтиногових фірм -McKinsey, - як частина гіпотетичної презентації. Документ не мав жодного стосунку до фірми Фірташа.

Хоча у суді його представили як той, що доводить тіньову схему в Індії. У розслідуванні Джона Соломона також йдеться - історію з переслідуванням Дмитра Фірташа використовували американські демократи для удару по чинному президентові США Дональду Трампу. Журналіст наголошує: в американській прокуратурі Фірташу пропонували угоду. Повне зняття звинувачень в обмін на свідчення про втручання Росії в американські вибори. А також - про персоналії українських бізнесменів і політичної верхівки України та Росії. Утім, Дмитро Фірташ відкинув усі спроби так званої співпраці.

"Прокурор Вайсман знав, що справа про втручання Росії в американські вибори президента у 2016 році розвалюється. І він знав - у разі закриття цієї справи, Міністерство юстиції США ризикує опинитися у центрі скандалу: тут випливуть усі проблеми з правдивими доказами, із зловживанням владою всередині відомства. Тож будь-якими методами Вайсман намагався здобути хоча б якісь докази і свідчення. Навіть - скористатися справою проти Фірташа та одним пострілом убити двох зайців", - говорить Джон Соломон, журналіст-розслідувач.

І тут цікава деталь - у справі самого Фірташа. У новому клопотанні сама фірма McKinsey, яка й розробила ключовий документ, стверджує: не знала ні про які схеми й хабарі. У презентації фрази про хабарництво не стосувалися компаній Фірташа, це були припущення щодо ділової практики в Індії взагалі. Юристи українського бізнесмена ще два роки тому попереджали прокурора про хибне трактування цього документа, але він не звернув на це уваги. І суд теж не попередив. До всього, два головних свідки у справі Фірташа вже відмовилися від своїх показань. У середині липня, нагадаємо, Земельний суд Відня тимчасово зупинив процес екстрадиції українського бізнесмена до США. Дмитро Фірташ і його захисники вважають справу політично вмотивованою. Свою екстрадицію він оскаржує з березня 2014, коли його затримали в Австрії за хибними звинуваченнями.