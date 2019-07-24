Европа "сгорает": столбики термометров рекордно "взлетели" [ Редактировать ]
В Европу снова вернулась аномальная жара. Столбики термометров в некоторых странах "взлетели" выше 40 градусов. Об этом сообщает ВВС.
Так, во французском городе Бордо в понедельник зафиксировали температуру +41,2 градусов, что превысило рекорд 2003 года.
Метеорологи прогнозируют рекордные температуры по всей Европе на этой неделе, включая Бельгию, Германию и Нидерланды.
Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что такие тепловые волны носят "признак изменения климата".
"Как мы видели в июне, они становятся более частыми, они начинаются раньше, и они становятся более интенсивными", - отметила она.
На большинстве территории Франции власти объявили "оранжевый" сигнал тревоги – второй самый высокий уровень предупреждения.
Температура в Париже может достичь новых максимумов в четверг. На данный момент держится рекорд в +40,4 градусов, установленный в 1947 году.
Напомним, что июль 2019 года стал самым жарким в истории.
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