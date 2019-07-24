В Европу снова вернулась аномальная жара. Столбики термометров в некоторых странах "взлетели" выше 40 градусов. Об этом сообщает ВВС.

Так, во французском городе Бордо в понедельник зафиксировали температуру +41,2 градусов, что превысило рекорд 2003 года.

Метеорологи прогнозируют рекордные температуры по всей Европе на этой неделе, включая Бельгию, Германию и Нидерланды.

Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что такие тепловые волны носят "признак изменения климата".

"Как мы видели в июне, они становятся более частыми, они начинаются раньше, и они становятся более интенсивными", - отметила она.

На большинстве территории Франции власти объявили "оранжевый" сигнал тревоги – второй самый высокий уровень предупреждения.

Температура в Париже может достичь новых максимумов в четверг. На данный момент держится рекорд в +40,4 градусов, установленный в 1947 году.

Напомним, что июль 2019 года стал самым жарким в истории.