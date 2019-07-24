Во вторник, 23 июля, в Фастове Киевской области случилось происшествие. Известно, что в полицию позвонил мужчина и сообщил, что собирается взорвать гранату на центральной площади, передает "УНН".

На место происшествия немедленно выехали правоохранители и приняли меры по эвакуации с площади людей. Кроме того, полиции удалось задержать нарушителя.

Им оказался 35-летний местный житель, с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли полицейские. На место происшествия была вызвана взрывотехническая служба.

Кроме того, во время обыска дома задержанного, правоохранители обнаружили и изъяли у него наркотики.

В связи с этим правонарушением, открыто три уголовных производства по статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), статьи 263 (Незаконное обращение с оружием) и по статьи 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Китае взорвался газовый завод, а также под Ривне двух детей засыпало песком.