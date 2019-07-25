В Одесской области прошли испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности.

"Стрельбы прошли успешно", - заявил заместитель секретаря СНБО.

По словам Кривоноса, СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня. Согласно техническим характеристикам, максимальная дальность стрельбы "Ольхи" - 70 км.

Скорость ракеты на конечном участке траектории - около 3,4 м. По результатам государственных испытаний, высокоточная система залпового огня "Ольха" в конце 2018 года была принята на вооружение ВС Украины.

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