Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего специального прокурора Роберта Мюллера за то, что тот не расследовал работу своих подчиненных. Соответствующий комментарий американский лидер опубликовал в Twitter на фоне распространенной в СМИ информации, что прокурор Эндрю Вайсманн предложил адвокатам олигарха Дмитрия Фирташа сделку - показания против Трампа в обмен на снятие обвинений.

"Таким образом, демократы и другие могут незаконно сфабриковать преступление, попытаться приписать его очень невинному президенту, и когда он сопротивляется этому незаконному и предательскому нападению на нашу страну, они называют это препятствием? Неправильно! Почему Роберт Мюллер не расследовал следователей?", - написал Трамп.

twitter Donald J. Trump

В другом твите президент США утверждает, что еще до того, как Мюллеру поручили расследование против него, специальный прокурор претендовал на пост директора Федерального бюро расследований и даже прошел соответствующее интервью.

"Сообщали, что Роберт Мюллер говорит, будто он не подавал заявление и не проходил интервью на должность директора ФБР (и ему не отказывали) за день до того, как его неправомерно назначили специальным прокурором. Надеюсь, он не скажет это под присягой, потому что было у нас есть многочисленные свидетели этого интервью, включая вице-президента США", - пишет Трамп.

twitter Donald J. Trump

"Ни сговора, ни воспрепятствования!", - констатировал Трамп.

twitter Donald J. Trump

Напомним, известный американский журналист-расследователь Джон Соломон в своей статье для The Hill ранее написал, что прокурор Эндрю Вайсманн, предложил адвокатам Дмитрия Фирташа сделку - показания против Трампа в обмен на снятие обвинений. Кроме того, Соломон выяснил, что доказательства американских прокуроров против Фирташа основываются на "ложном и вводящем в заблуждение" документе, составленном компанией McKinsey о стандартах деловой практики в Индии, а само дело очень слабое.

Фирташ от сделки отказался и предоставил эту информацию австрийскому суду. С учетом новых данным Земельный суд Вены заблокировал экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.

В свою очередь адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани призвал Министерство юстиции США расследовать использование Мюллером дела Фирташа для атаки на Трампа. Джулиани также оценил отказ Фирташа лжесвидетельствовать против американского президента. Он отметил, что у Фирташа больше чести, чем у Вайсмана, который пытался договориться с бизнесменом о компромате на Трампа в обмен на содействие в закрытии уголовного дела против Фирташа.