Україна брала участь в Іграх вже двічі і завжди виборювала з десяток медалей [ Редактировать ]
Сьогодні в столиці розпочинається фінальний етап тестувань для формування збірної України на "Ігри Нескорених-2020". Це міжнародний турнір, започаткований Принцом Уельским Гарі, для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення. Переможці поїдуть в Гаагу, цьогоріч саме там проходитимуть змагання.
Україна брала участь в Іграх вже двічі і завжди виборювала з десяток медалей. Та насамперед, кажуть організатори, цей захід скоріш не про спорт, а про психологічну реабілітацію військових.
"Для нас важливо, щоб змагання не перетворювалися суто на спортивний захід, це набагато ширше. "Ігри Нескорених" і відбіркові змагання для "Ігор Нескорених" стали лише частиною тої головної мети, для чого це відбувається. А відбувається це все для того, щоб ви перемогли в собі ваші болі, ваші страхи, і відчували себе переможцями", - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
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