После короткого весеннего перерыва (март - апрель) падение промышленного производства в Украине продолжается нарастающими темпами. Если в мае 2019-го промышленное производство в стране снизилось на 0,5%, то в июне - уже на 3,7%. А падение промпроизводства к июню 2018 года составило 2,3%.

В разрезе отраслевой структуры необходимо отметить, что снижается производство как в добывающей промышленности - июньские индексы составили 95,4% от уровня мая текущего года и 96,8% от уровня июня 2018-го, так и в перерабатывающей промышленности - 94,1% и 93,9% соответственно.

При этом общее соотношение объемов промпроизводства первого полугодия 2019 года к первому полугодию 2018-го Госстат оценивает в 100,5%, что в принципе не снимает рисков и угроз.

Среди промышленных отраслей наиболее серьезное падение отмечено в украинском машиностроении: итоги работы первого полугодия 2019-го к первому полугодию 2018-го фиксируют снижение объемов отрасли на 4,3%, а в июне 2019 года к июню 2018-го - на 13,3% (абсолютный рекорд по падению отрасли за год).

Среди «рекордсменов» по снижению объемов промпроизводства в последние месяцы - украинская металлургия. После майского снижения объемов темпы падения отрасли значительно возросли: в июне текущего года продукции металлургии произведено на 9,4% меньше, чем в мае 2019-го.

Особенностью системного кризиса украинской промышленности является то, что снижение происходит во всех ее отраслях. 100%-й объем производства смогла сохранить только фармацевтическая отрасль за счет наращивания экспортных поставок.

По оценкам независимых экспертов, темпы падения промпроизводства в Украине будут только увеличиваться. Нынешнее правительство даже не ставит вопрос о системном кризисе в украинской промышленности, что и неудивительно: премьер был занят своим парламентским проектом, а министры - личными экономическими проектами.

Однако и новая власть игнорирует процесс деиндустриализации страны, очевидно, просто не имея ответов на многочисленные вопросы по этому комплексу проблем из-за отсутствия профессиональных кадров, способных их решать.