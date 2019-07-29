Гороскоп удачи на 30 июля: кому повезет [ Редактировать ]
Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повсядневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 17 июля.
И вот, тройка везунчиков этого дня:
1. Лев
Представителям этого знака зодиака сегодня повезет практически во всем, за что они возьмутся. Каждое начинание будет сопровождаться благословением Фортуны и счастливыми стечениями обстоятельств, которые сделают любые действия легкими, продуктивными и прибыльными.
2. Рыбы
Представителям этого знака зодиака сегодня повезет в тех делах, за которые они возьмутся с особой педантичностью. Как только вы составите четкие планы и поставите перед собой максимально конкретные задачи, Фортуна встанет за вашим плечом и начнет усиленно вам помогать.
3. Телец
Представителям этого знака зодиака повезет с доходами. Правда, для того, чтобы приманить Фортуну, вам придется хорошенько поработать головой и обеспечить себе надежные тылы – только тогда к вам начнет стекаться прибыль, а не неприятности.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также каким знакам зодиака повезет в июле в финансовом плане.
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