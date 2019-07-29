Генерала Віталія Глуховерю таки звільнили. Про це повідомили в Нацполіції України. І уточнили - начальник поліції Дніпропетровщини сам подав рапорт. Нагадаю, днями в інтернеті з'явилося відео з нагрудних камер патрульних. На ньому вони зупиняють водія Глуховері за порушення правил. Той телефонує шефові і за кілька хвилин патрульних затримує спецпідрозділ КОРД. З'ясувалося, що інцидент стався ще рік тому, але кадри оприлюднили тільки зараз.

"Сразу вам говорю. Боюсь только одного. Что я стану картой или пешкой или как правильно выразить. Вообщем из-за этой ситуации, кто-то хочет занять должность генерала и это все не из благих намерений делается, как на мой взгляд, а просто для перемены власти. Мной воспользовались как картой, я тут не при чем, не имею никаких претензий, мы этот вопрос решили еще в тот момент". - говорить Андрій Зануда, патрульний поліцейський Дніпра.