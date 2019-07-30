Седокова засветила ягодицы на отдыхе (фото) [ Редактировать ]
Известная артистка Анна Седокова часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз певица опубликовала фото в купальнике с отдыха.
"Вхожу в этот август. Следующие 10 дней у меня нет концертов (но это не точно) и через час самолет унесет меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И никуда не лететь. Отпуск, это правда ты?", - подписала фото Седокова.
Комментарии под снимком знаменитости были самые разнообразные: "Отдыхайте и наслаждайтесь жизнью молодец", "Красотка", "хоть бы прикрылась", "Уххх - какая красотища то ".
Вхожу в этот август like ..... 😂😂😂 Следующие 10 дней у меня нет концертов( но это не точно 😂) и через час самолёт унесёт меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И никуда не лететь 😂😂😂 Отпуск, это правда ты? Как у вас дела? Уже отдыхаете или только планируете? #мамапродолжаетдэнсить ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова шокировала пикантным фото. А также порадовала фанатов снимком с сыном.
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