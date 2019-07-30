Вирішити проблему можна тільки збудувавши в регіоні кілька сміттєпереробних заводів

Порятунку потребують і річки на Закарпатті. Сміття в них так багато, що з потоками води воно вже подорожує за кордон. Все бачила Мар'яна Мартин.

Пляшки тарілки старий одяг, навіть настінний годинник - це все можна знайти у купах сміття на берегах Закарпатських річок. Одчевидно ці речі залишили не відпочивальники.

Колишнє місце відпочинку - берег річки Абранка перетворився на стихійне сміттєзвалище. Мотлох біля води, кущі вкриті поліетиленовими пакетами. Сміття звозять сюди місцеві. Частина селян його спалює.

"Спалюєме, зжигаєме, а шо в нас, в нас великого хазяйства ниє", - говорить Іван Маргітич, житель села Верхні Ворота.

"Каждий по своїй думці діває де хоче, в нас є шпор кафельна, шо спалюємо, що утилізуємо", - говорить Ірина Попович.

Сміття викидають біля річки, бо поблизу села Верхні Ворота немає комунального сміттєзвалища. Не працюють тут і компанії, які займаються вивозом відходів.

"Звідки буде риба, а вода? Та то колись ходили аж у свлавки, то природа так організувала, шо туди ходити купатися, і бали з собою покрівці, такоє. Я туди давно не хожу, бо безполєзний номер, то не вода а чиста грязь", - говорить Михайло Стасик житель села Верхні Ворота.

В обласній адміністрації про проблему знають. Така ж ситуація майже у всіх районах області, до того ж з потоками води сміття пливе за кордон.

"Тонни, багато тонн, сотні тон з кожним паводком води стічні зносить у наші річки воно йде на територію Угорщини і Словаччини один раз було, що баржу мало не перекинуло", - говорить Ярослав Галас, заступник голови Закарпатської ОДА.

Вирішити проблему можна тільки збудувавши в регіоні кілька сміттєпереробних заводів. І є кілька цікавих проектів, однак як їх реалізувати - поки не знають.

"Інвестор не хоче заходити будувати ці сміттєпереробні заводи не хоче, тому що це не вигідно, а чому не вигідно, тому що енергія від спалювання сміття не включена у так званий зелений тариф", - говорить Ярослав Галас, 1заступник голови Закарпатської ОДА.

Чиновники кажуть, просили надати сміттєспалювальним підприємствам зелений тариф - аби вони продавали енергоносії державі за завищеними розцінками, які надають вітряним та сонячним електростанціям. Поправку в законопроекті вже навіть зареєстрували, однак нардепи не підтримали зміни. Тож поки місцеві взялися вирішувати проблему самотужки. Частина місцевих жителів почала сортувати відходи. Контейнери встановили в селі Верхні Ворота.

"Пластсмаса у бігбеги, металічні відходи, і стікло у мішки тут є йомкость, сюди забивають пластмасу, і так само у кожний вид", - говорить Іван Грига, голова Верхньоворітської сільської ради.

Голова села каже, провели інформаційну кампанію з жителями, закупили спеціальний прес для пляшок, за останні роки тут назбирали понад 60 тонн пластику. Проте, повною мірою це проблему засміченості річок не вирішує.