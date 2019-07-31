В Британии мужчину приговорили к 50 минутам заключения [ Редактировать ]
В Великобритании мужчину посадили в тюрьму на рекордно короткий срок. Британца приговорили к 50 минутам заключения, сообщает Daily Mail.
Суд приговорил 23-летнего Шейна Дженкинса к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики.
Инцидент произошел 30 мая: в этот день молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны разбил окно бывшей девушки метлой, напал на двух полицейских и скрылся с места преступления.
Дженкинс признал себя виновным и в ходе судебного заседания зачитал два письма с извинениями. По словам парня, причиной его поведения стали алкоголь и наркотические вещества.
Раньше сообщалось о том, что экс-чиновника приговорили к смертной казни.
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