В Великобритании мужчину посадили в тюрьму на рекордно короткий срок. Британца приговорили к 50 минутам заключения, сообщает Daily Mail.



Суд приговорил 23-летнего Шейна Дженкинса к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики.



Инцидент произошел 30 мая: в этот день молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны разбил окно бывшей девушки метлой, напал на двух полицейских и скрылся с места преступления.



Дженкинс признал себя виновным и в ходе судебного заседания зачитал два письма с извинениями. По словам парня, причиной его поведения стали алкоголь и наркотические вещества.

Раньше сообщалось о том, что экс-чиновника приговорили к смертной казни.