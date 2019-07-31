В Харькове в квартире по улице Шишкивская во время проведения ремонтных работ погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщили в местом отделении Национальной полиции.

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"Работая с болгаркой, он не придерживался мер личной безопасности, в результате чего отлетел диск и повредил ему голову. Мужчина получил телесные повреждения не совместимые с жизнью", - говориться в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве женщина нашла труп соседа. А также в Днепре пьяный мужчина выстрелил в отца.