В Харькове мужчине болгаркой разрезало голову [ Редактировать ]
В Харькове в квартире по улице Шишкивская во время проведения ремонтных работ погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщили в местом отделении Национальной полиции.
"Работая с болгаркой, он не придерживался мер личной безопасности, в результате чего отлетел диск и повредил ему голову. Мужчина получил телесные повреждения не совместимые с жизнью", - говориться в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве женщина нашла труп соседа. А также в Днепре пьяный мужчина выстрелил в отца.
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