Сергей Левочкин: при нынешних темпах промышленность выйдет на уровень 2013 года только через 41 год [ Редактировать ]
Темпы восстановления в 2019 году упали по сравнению с прошлогодними в 6 раз - с +3,0% до +0,5%. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя текущую ситуацию в экономике.
"При таких темпах восстановления украинская промышленность выйдет на уровень 2013 года только в 2060-м, да и то при условии сохранения сегодняшней благоприятной для Украины конъюнктуры на внешних рынках. Возможно, прошлую власть устраивала страна, лишающаяся своей промышленности, но ее эпоха уже уходит. Мы хотим видеть свою страну экономически сильной, поэтому придем в новый парламент с пакетом законопроектов, направленных на приоритетное развитие промышленного сектора", - заявил Сергей Левочкин.
Политик считает катастрофической ситуацию, когда общие объемы промышленного производства в первом полугодии 2019 года составили всего 81,8% от того, что было произведено в промышленности за аналогичный период 2013 года.
"За пять лет власть смогла только разрушить созданное ранее. Восстанавливать придется правительству, которое изберет новый парламент. Это сложная задача, для выполнения которой мало энтузиазма, - нужны профессионализм и опыт. Наша фракция будет инициировать принятие законопроектов, необходимых промышленности. Мы рассчитываем, что нас поддержат", - подытожил Сергей Левочкин.
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