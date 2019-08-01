Бензиновые машины смертельно опасны для мужчин - ученые [ Редактировать ]
Группа китайских ученых из Университета Гуанчжоу выяснила, что автомобильные бензиновые двигатели негативно влияют на организм мужчин. Об этом пишет life.ru.
Так, выяснилось, что бензиновые машины могут спровоцировать быстрое развитие эректильной дисфункции. В рамках лабораторных тестов на грызунах китайские ученые пришли к выводу, что четырех- и шестичасовое ежедневное воздействие выхлопных газов вызывает значительное снижение эректильной функции и общие проблемы с половыми органами у самцов.
Одновременно у грызунов из экспериментальной группы обнаруживались повышенные уровни воспаления слизистой, утолщённая перегородка альвеол, фиброз лёгких, а также изменения в тканях половых органов.
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