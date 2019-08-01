Группа китайских ученых из Университета Гуанчжоу выяснила, что автомобильные бензиновые двигатели негативно влияют на организм мужчин. Об этом пишет life.ru.

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Так, выяснилось, что бензиновые машины могут спровоцировать быстрое развитие эректильной дисфункции. В рамках лабораторных тестов на грызунах китайские ученые пришли к выводу, что четырех- и шестичасовое ежедневное воздействие выхлопных газов вызывает значительное снижение эректильной функции и общие проблемы с половыми органами у самцов.

Одновременно у грызунов из экспериментальной группы обнаруживались повышенные уровни воспаления слизистой, утолщённая перегородка альвеол, фиброз лёгких, а также изменения в тканях половых органов.

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