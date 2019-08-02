Кэти Перри заплатит миллионы долларов штрафа [ Редактировать ]
Знаменитую во всем мире певицу Кэти Перри обязали выплатить компенсацию размером почти в три миллиона долларов, сообщает USA Today.
Штраф звезда должна заплатить рэперу Маркусу Грею. Соответствующее решение вынес Федеральный суд присяжных в США. Штраф также был наложен на соавторов певицы, участвовавших в создании песни Dark Horse.
Адвокаты исполнителя требовали компенсацию в размере 20 миллионов долларов, поскольку знаменитая песня Перри принесла ее лейблу 31 миллион долларов, а лично Перри премию Грэмми.
Ранее сообщалось, что Белла Хадид переборщила с фотошопом и разозлила фанатов.
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