Знаменитую во всем мире певицу Кэти Перри обязали выплатить компенсацию размером почти в три миллиона долларов, сообщает USA Today.

Штраф звезда должна заплатить рэперу Маркусу Грею. Соответствующее решение вынес Федеральный суд присяжных в США. Штраф также был наложен на соавторов певицы, участвовавших в создании песни Dark Horse.



Адвокаты исполнителя требовали компенсацию в размере 20 миллионов долларов, поскольку знаменитая песня Перри принесла ее лейблу 31 миллион долларов, а лично Перри премию Грэмми.

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