Популярная супермодель поделилась нежными фото [ Редактировать ]
Знаменитая во всем мире южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол удивила поклонников новыми снимками из фотосессии для нового выпуска журнала Vogue.
Так, буквально за несколько часов фото набрали более сотни тысяч "лайков" и большое количество положительных отзывов.
На снимках модель позирует в роскошных платьях зеленого и розового цветов. Кэндис Свейнпол запечатлена на фоне морского пейзажа, а также песчаного пляжа.
"Какая невероятная!", "Красивая!", "Просто нет слов" "Настоящая королева красоты", - отметили поклонники.
Ранее мы писали о том, что Белла Хадид переборщила с фотошопом и разозлила фанатов.
по теме
Популярная супермодель шокировала пикантным фото
Популярная шведская супермодель Эльза Хоск поделилась с поклонниками пикантными фото
"Не стыдно перед отцом?": дочь Игоря Крутого шокировала пышным бюстом (фото)
Дочь популярного композитора и продюсера Игоря Крутого регулярно радует поклонников новыми фото
Популярная модель Деми Роуз шокировала формами в крошечном бикини (фото)
Популярная британская модель Деми Роуз ошарашила поклонников снимком в откровенном купальнике
Эмили Ратаковски ошарашила фигурой в откровенном купальнике (фото)
Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным фото
Жена Игоря Крутого шокировала фигурой в купальнике (фото)
53-летняя жена Игоря Крутого Ольга шокировала подписчиков фигурой в купальнике