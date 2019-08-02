Знаменитая во всем мире южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол удивила поклонников новыми снимками из фотосессии для нового выпуска журнала Vogue.

Так, буквально за несколько часов фото набрали более сотни тысяч "лайков" и большое количество положительных отзывов.

На снимках модель позирует в роскошных платьях зеленого и розового цветов. Кэндис Свейнпол запечатлена на фоне морского пейзажа, а также песчаного пляжа.

"Какая невероятная!", "Красивая!", "Просто нет слов" "Настоящая королева красоты", - отметили поклонники.

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