Азовское море стало "желейным" (фото) [ Редактировать ]
На Арабатской косе, что находится на побережье Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.
Под медузами даже не видно песка, увиденное напоминает желе. Местные СМИ пишут, что гибель медуз произошла из-за высокой солености воды.
Ранее мы писали о том, что в Грузии запретили купаться в Черном море.
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