На Арабатской косе, что находится на побережье Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

Под медузами даже не видно песка, увиденное напоминает желе. Местные СМИ пишут, что гибель медуз произошла из-за высокой солености воды.

Ранее мы писали о том, что в Грузии запретили купаться в Черном море.