Сергей Левочкин: без государственной поддержки Украина потеряет авиа- и судостроительную отрасли [ Редактировать ]
Во втором квартале 2019 года авиастроение и судостроение Украины оказались на дне кризиса, для выхода из которого нужны целенаправленные усилия власти. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя данные по итогам первого полугодия.
"Идет уже пятый год, в течение которых три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета. Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет. Если заменить их отечественными или западными, нужна будет полная пересертификация Ан-148, Ан-158, а это большие инвестиции и несколько лет кропотливого труда. В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами. Это уже не кризис - это крах", - заявил Сергей Левочкин.
По словам политика, почти аналогичная ситуация в судостроении. Если ранее три судостроительных завода-гиганта в Николаеве ежегодно спускали на воду 30-35 гражданских и военных судов среднего и крупного класса, то сегодня они простаивают или занимаются судоремонтом, в лучшем случае - выживают за счет разовых заказов.
"На якобы возобновленную полтора года назад программу строительства современных корветов для ВМС Украины ни копейки так и не выделено. Первый корабль из этой серии уже девять лет стоит на стапеле завода недостроенным", - добавил он.
"Украина фактически потеряла наукоемкие отрасли, в которых мы были на ведущих ролях в мире. Для восстановления потенциала государства нужны минимум несколько лет мудрой государственной политики. В 2019 году, после смены власти, Украина имеет, возможно, последний шанс на это, который нельзя упустить", - резюмировал Сергей Левочкин.
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