Николай Скорик вместе с представителями миссии ОБСЕ подвел итоги парламентских выборов-2019 [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, состоялась встреча народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика со Специальной Мониторинговой Миссией ОБСЕ.
В ходе встречи был затронут ряд важных вопросов, касающихся фальсификаций на избирательных участках во время парламентских выборов.
В завершение встречи представители миссии поздравили оппозиционера с достойным результатом на выборах и пожелали успехов, а также договорились с ним о дальнейшем сотрудничестве.
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