В понедельник, 5 августа, состоялась встреча народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика со Специальной Мониторинговой Миссией ОБСЕ.

В ходе встречи был затронут ряд важных вопросов, касающихся фальсификаций на избирательных участках во время парламентских выборов.

В завершение встречи представители миссии поздравили оппозиционера с достойным результатом на выборах и пожелали успехов, а также договорились с ним о дальнейшем сотрудничестве.