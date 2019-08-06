Юрий Бойко: снижение коммунальных тарифов - один из ключевых шагов для преодоления бедности [ Редактировать ]
О том, что снижение коммунальных тарифов - один из ключевых шагов для преодоления бедности заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер" во вторник, 6 июля.
Он подчеркнул, что тарифы на услуги ЖКХ обязательно должны быть снижены. "Бедность, которая охватила страну, является, в том числе, следствием тарифного геноцида, устроенного предыдущей властью. Реализация наших договоренностей с РФ позволит снизить коммунальные тарифы даже в отопительный сезон", - сказал политик.
"Это ключевое, что нужно сделать, чтобы вывести людей из той тотальной бедности, в которую их загнал уходящий режим", - акцентировал Юрий Бойко.
Напомним, благодаря договоренностям, достигнутым Юрием Бойко и председателем Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком с руководством РФ, стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена до 3800 грн. за тысячу кубометров.
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