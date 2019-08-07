Украина отдаст приоритет украинским грузам по железной дороге - Омелян [ Редактировать ]
Министерство инфраструктуры может ограничить транзитные грузоперевозки в августе-сентябре в том случае, если это создаст значительные сложности для украинских перевозчиков.
Об этом, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL, в ходе совместного брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Сегодня мы четко отметили, что наша позиция является последовательной. Приоритет отдается на поставку нефти и нефтепродуктов, угля и зернового экспорта, и уже потом вопрос транзита. Это не означает каких-либо ограничений, если есть нормальные, плановые перевозки. Если мы будем видеть любые угрозы для первых этих групп товаров, то безусловно мы вынуждены будем объявлять конвенции", - сообщил министр.
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