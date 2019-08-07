Юрий Бойко: прямые переговоры - единственный путь для достижения мира на востоке Украины [ Редактировать ]
Прямые переговоры - единственный путь для достижения мира на востоке Украины. Об этом Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил на своем YouTube-канале в среду, 7 августа.
Он отметил, что добиться мира в Донбассе с помощью санкций не удастся.
"И сами инициаторы санкций - США - устами предыдущего президента Барака Обамы признали, что санкции на политические решения в России не повлияют", - сказал Юрий Бойко.
Политик подчеркнул, что прекратить боевые действия и установить мир можно только путем прямых переговоров. "Мы считаем, что только прямые переговоры с непризнанными республиками, с участием РФ и миссии Волкера-Суркова, которая на первом этапе эффективно себя проявила, - это реальный путь к достижению мира. Переговорный процесс должен базироваться на Минских соглашениях, которые могут быть модифицированы с учетом того, что прошло время. Стороны должны достичь компромисса, и об этом нужно честно сказать людям", - акцентировал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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