В среду, 7 августа, в результате штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 15 человек. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Как сообщается, девять пострадавших госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, трое были доставлены в Чуйскую областную объединенную больницу, еще трое - в Национальный госпиталь.

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В Министерстве здравоохранения не уточнили, есть ли среди пострадавших бойцы спецназа, штурмовавшие резиденцию Атамбаева.

Ранее мы писали о том, что спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства.