Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским запуск рынка земли с 2020 года является ярким свидетельством истинных намерений, приоритетов и подходов новой власти.

Команда нового президента так и не представила четкого плана развития экономики и возрождения отечественной промышленности. Вместо этого мы видим лишь заявления о необходимости продать то, что удалось сохранить в собственности украинского народа, в том числе и главное природное богатство - сельскохозяйственную землю. Примечательно, что заявление об этом было сделано за границей - это явно демонстрирует, где "слуги народа" рассчитывают найти покупателей на народную собственность.

Открывать рынок земли в нынешних условиях, когда украинская экономика находится "на дне", а люди доведены до нищеты - это преступление. Более того, открытие рынка земли может произойти только после общенационального референдума. Это наша принципиальная позиция. Никакая власть не в праве самостоятельно принимать такие решения.

В ходе зарубежного визита Владимир Зеленский сделал еще одно резонансное заявление - о легализации казино. Такие предложения вызывают недоумение. Специфическое представление новой власти о путях развития экономики имеет очень мало общего с тем, что действительно нужно сделать для повышения благосостояния граждан. Распродажа земли под аккомпанемент игорных развлечений в дорогих гостиницах - явно не этого хотели украинцы, когда отправляли на свалку истории предыдущий режим. Однако "слуги народа" почему-то не хотят слышать народ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не допустит бездумного открытия рынка земли. Мы будем бороться против принятия решений такой колоссальной важности без учета мнения украинских граждан. Также мы будем инициировать шаги и вносить предложения, направленные на реальное развитие экономики - у страны просто нет времени на разного рода сомнительные "эксперименты". Мы не позволим поставить страну на кон. Украина обязательно будет демократическим, правовым и экономически мощным государством.