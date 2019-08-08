Трагически скончался основатель Департамента контрразведки СБУ [ Редактировать ]
В четверг, 8 августа, скончался основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Хлевицкий Виталий Борисович. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Известно, что умершому было 52 года. Хлевицкий был одним из первых, кто предсказал важность информационной безопасности Украины в современных сложных условиях.
"... начатое им дело и в дальнейшем будет оставаться одним из составляющих обеспечения безопасности Украины! Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам", - говорится в сообщении
Напомним, Хлевицкий Виталий Борисович родился 24 июня 1968 года в Ужгороде Закарпатской области. Является автором и соавтором более тридцати научных работ и статей. Деятельность Виталия Хлевицкого была отмечена высокими государственными и ведомственными наградами.
Раньше сообщалось о том, что умер лидер группы Silver Jews Дэвид Берман.
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