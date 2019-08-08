Из Киева вывезли скандальную руку-гиганта (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на бульваре Шевченко демонтировали скандальный арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки румынского скульптора Богдана Раца. Фотографию руки, которую везут в автомобиле, опубликовали пользователи сети в Facebook.
Напомним, синюю руку установили почти год назад на месте памятника Ленину.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве из вокзалов экстренно эвакуируют людей А также по Киеву пронесся мощный ураган.
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