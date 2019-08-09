В магазина Херсона произошло ЧП: работает спецназ [ Редактировать ]
Фото: 0552.ua
В пятницу утром, 9 августа, в херсонском магазине "21-й век" произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщает "Информатор Херсон".
В нем сейчас работает КОРД. Магазин на ул. Ришельевской (Октябрьской Революции) перекрыт. Подробности пока не известны.
Ранее мы писали о том, что в Днепре на предприятии произошло ЧП.
по теме
Prev Next
24 июля 2019 12:31
В Херсоне полуголый ребенок сидел на краю крыши (фото)
Во вторник, 23 июля, в Херсоне произошел необычный случай
23 июля 2019 21:58
Друзья подожгли женщину во время "вечеринки" на кладбище
В Голой Пристани компания людей организовала "вечеринку" на кладбище
08 августа 2019 12:12
13-летнего мальчика унесло в открытое море
В среду, 7 августа, в Одесской области пропал в открытое море унесло ребенка
07 августа 2019 21:41
Корупція в фармацевтичній галузі: експерти розповіли про фальсифіковані ліки
Корупція в фармацевтичній галузі. Як мінімум, десять відсотків медикаментів в Україні - фальсифікат, запевняють експерти
07 августа 2019 21:28
В Василькове вспыхнула птицефабрика (фото)
В среду, 7 августа, на птицефабрике в городе Васильков Киевской области произошел пожар