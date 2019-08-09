В пятницу утром, 9 августа, в херсонском магазине "21-й век" произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщает "Информатор Херсон".

В нем сейчас работает КОРД. Магазин на ул. Ришельевской (Октябрьской Революции) перекрыт. Подробности пока не известны.

Ранее мы писали о том, что в Днепре на предприятии произошло ЧП.