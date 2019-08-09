В пятницу, 9 августа, стало известно о том, что украинские туристы застряли в аэропорту Египта. Об этом сообщают источники Podrobnosti.ua.

На рейс должны были попасть более 100 пассажиров. А вылет самолета из Шарм-эль-Шейха должен был состояться 8 августа. Однако туристы до сих пор не знают, когда попадут домой.

Известно, что туристическим оператором является компания JoinUp. Рейс 2068. Самолет, которым должны были лететь отдыхающие обслуживает авиакомпания Bukovyna Airlines.

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Люди не первый час стоят на солнце и ждут, пока их отправят в новый отель. Среди пассажиров много детей.

В посольстве ничем помочь не могут. В МИД ситуацию не комментируют.

Отметим, что в связи с задержкой вылета из Египта, самолет не забрал туристов в Борисполе. Таким образом, люди теряют дни отпуска и не попадают на курорт.

По состоянию на 12:50, пассажирам продлили проживание в отеле и сообщили, что рейс будет осуществлен завтра, 10 августа. Тем временем, на сайте туроператора появилась информация, что вылет состоится 10 августа в 18:20.

Ранее сообщалось, что в Ливии дроны уничтожили украинский самолет, а также на Фиджи произошла жуткая авиакатастрофа.