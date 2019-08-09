Коалиция должна обеспечить контрольные функции оппозиции в новом созыве парламента. Об этом 9 августа в комментарии журналистам заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

По словам парламентария, он надеется на понимание новым составом парламента того, как работает оппозиция в правовом государстве и какие контрольные функции она выполняет согласно Регламенту Верховной Рады.

"Хочу напомнить, что предыдущие 5 лет мы работали в оппозиции, не имея ни единого представительства в органах управления Верховной Рады. Мы начинали четвертыми - и закончили вторыми. А те, кто тогда не дал нам возможность работать в оппозиции и выполнять контрольные функции, как это предусмотрено Регламентом, сегодня вообще еле пролезли в парламент", - обратил внимание оппозиционный политик.

Нестор Шуфрич также прокомментировал обнародованное ранее предложение "Слуги народа" по кандидатурам, которые могут возглавить комитеты Верховной Рады.

"Есть комитеты, которые, безусловно, должны возглавлять представители коалиции, и если они примут решение именно по этим кандидатурам, мы к этому отнесемся с пониманием. Что касается комитетов, которые в европейских парламентах традиционного считаются оппозиционными, - бюджетный комитет, комитет по свободе слова, регламентный комитет, комитет по контролю за работой правоохранительных органов, Счетная палата, Антимонопольный комитет - то конечно, мы эти вопросы будем обсуждать с теми фракциями, которые также заявят о своей оппозиционности. Пока мы знаем, что только "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила на 100%, что мы находимся в оппозиции. При этом наш принцип - все, что будет предложено коалицией для того, чтобы в стране люди жили лучше, будет нами поддержано. Все, что будет у нас вызывать сомнения, мы будем подвергать критике, при этом каждый раз будем предлагать свой вариант", - заверил политик.